В российском городе горит морской порт. Что известно о массированной атаке дронов ВСУ?

Кондратьев: Туапсе подвергся массированной атаке БПЛА, погиб один человек

Туапсе подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

До этого жители Краснодарского края проснулись от десятков мощных взрывов. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщал об угрозе атаки украинских беспилотников.

Также угроза атаки вражеских беспилотников была объявлена в Новороссийске, Анапе и Геленджике.

Что известно о последствиях атаки?

В морском порту Туапсе произошло возгорание. В результате погиб мужчина.

Выражаю глубокие соболезнования родным. Еще один — пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь Вениамин Кондратьев Губернатор Краснодарского края

Обломки украинских беспилотников также повредили остекление в зданиях города, в том числе в начальной школе, детском саду, церкви, музее и многоквартирном доме.

Кроме того, в городе повреждена газовая труба. По словам Кондратьева, на всех местах падения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы.

ВСУ ударили дронами по крупному промышленному городу

Киев ударил по Стерлитамаку в Башкирии. Российский город расположен в 1500 километрах от границы двух государств. Позже стало известно, что в результате атаки беспилотника на промзону погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий.

При ударе ВСУ использовали беспилотники типа «Лютый». Дроны этой модели могут преодолевать более тысячи километров. Размах крыльев беспилотников «Лютый» достигает почти семи метров, длина — 4,4 метра.

По словам историка войск ПВО Юрия Кнутова, дроны-камикадзе «Лютый» летают на малых высотах.

Мы не можем их засечь радиотехнической разведкой, мы их видим только с помощью радиолокационных станций, но так как они летают на малых высотах, то таких средств нужно достаточно много Юрий Кнутов Историк войск ПВО

В ЕК опровергли открытие воздушного пространства для украинских дронов

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что Еврокомиссия не видела доказательств того, что страны Балтии и Финляндия открыли свое воздушное пространство для украинских беспилотников, наносящих удары по России.

До этого МИД России сделал предупреждение странам Прибалтики из-за украинских дронов.

Если у них, у этих режимов этих стран ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Позднее Министерство обороны раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотники и комплектующие к ним для ударов по России. В частности, в список вошли филиалы украинских компаний, расположенных в Великобритании, Германии и Дании.