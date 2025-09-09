Наука и техника
Названы особенности дронов «Лютый» ВСУ

Эксперт Кнутов: Дроны «Лютый» ВСУ летают на высотах до 50-100 метров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Дроны-камикадзе «Лютый» и «Бобер», которые ВСУ используют для ударов по российским объектам, летают на малых высотах. Особенности аппаратов назвал историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, эти беспилотники идут к цели на высотах 50-100 метров. Маршрут полета дронов программируют, поэтому у них нет постоянной связи со спутниками GPS. В определенных точках аппараты выходят на связь со спутником для проверки отклонений от маршрута.

«Мы не можем их засечь радиотехнической разведкой, мы их видим только с помощью радиолокационных станций, но так как они летают на малых высотах, то таких средств нужно достаточно много», — сказал эксперт.

В июле концерн «Калашников» сообщил, что российский разведывательный дрон СКАТ 350М помог поразить беспилотники «Лютый» в Сумской области. СКАТ обеспечил целеуказание комплекса «Искандер», который уничтожил пункт управления аппаратами.

