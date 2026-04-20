02:44, 20 апреля 2026

Жители Краснодарского края проснулись от десятков взрывов

ВСУ атакуют беспилотниками Краснодарский край
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Жители Краснодарского края проснулись от десятков мощных взрывов. Как пишет телеграм-канал Shot, со ссылкой на очевидцев, громче всего в районе Туапсе. В регионе работает противовоздушная оборона (ПВО).

До этого глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщал об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также угроза атаки вражеских беспилотников была объявлена в Новороссийске, Анапе и Геленджике.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

По информации пресс-службы Росавиации, в аэропортах Краснодар (Пашковский) и Геленджик введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

