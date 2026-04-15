Появились подробности об ударе ВСУ по российскому городу в 1500 километрах от границы

Shot: При ударе ВСУ по Стерлитамаку использовались беспилотники типа «Лютый»

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Стерлитамаку в республике Башкирия использовались беспилотники типа «Лютый». Эти подробности о налете ВСУ на российский город в 1500 километрах от границы появились в публикации Shot.

Известно, что дроны этой модели могут преодолевать более тысячи километров. Размах крыльев беспилотников «Лютый» достигает почти семи метров, длина составляет 4,4 метра.

Факт атаки на регион признавал глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, над регионом сработала система противовоздушной обороны, обломки дронов упали на территории промышленного объекта, из-за чего в промзоне возник пожар.

Пролет одного из атаковавших регион беспилотников показали на видео.

Попытка удара по Стерлитамаку 15 апреля — не первый с начала месяца налет беспилотников на Башкирию. Так, 2 апреля дроны ВСУ были сбиты в районе нефтеперарабатывающих заводов в районе Уфы.