Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:23, 15 апреля 2026Россия

Появились подробности об ударе ВСУ по российскому городу в 1500 километрах от границы

Shot: При ударе ВСУ по Стерлитамаку использовались беспилотники типа «Лютый»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Стерлитамаку в республике Башкирия использовались беспилотники типа «Лютый». Эти подробности о налете ВСУ на российский город в 1500 километрах от границы появились в публикации Shot.

Известно, что дроны этой модели могут преодолевать более тысячи километров. Размах крыльев беспилотников «Лютый» достигает почти семи метров, длина составляет 4,4 метра.

Факт атаки на регион признавал глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, над регионом сработала система противовоздушной обороны, обломки дронов упали на территории промышленного объекта, из-за чего в промзоне возник пожар.

Пролет одного из атаковавших регион беспилотников показали на видео.

Попытка удара по Стерлитамаку 15 апреля — не первый с начала месяца налет беспилотников на Башкирию. Так, 2 апреля дроны ВСУ были сбиты в районе нефтеперарабатывающих заводов в районе Уфы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok