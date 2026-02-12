Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
14:13, 12 февраля 2026Россия

Появились кадры из атакованного гигантскими дронами ВСУ арктического региона России

Появились кадры с пожаром из атакованной гигантскими дронами ВСУ Ухты
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео с места атаки гигантскими дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ухте, Республика Коми. Ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

На кадрах виден огромный столб дыма, поднимающийся от пожара на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Об атаке на арктический регион стало известно 12 февраля. Республику могли атаковать украинские дроны типа «Лютый», размах крыла которых достигает почти семи метров, а длина составляет 4,4 метра.

По словам главы региона Ростислава Гольдштейна, после удара ВСУ на территории НПЗ возник пожар. На месте ЧП работают оперативные службы.

