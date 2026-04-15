Над промзоной российского города сбиты беспилотники ВСУ

Глава Башкирии Хабиров: Беспилотники ВСУ сбиты над промзоной Стерлитамака

Над промзоной Стерлитамака сбиты несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в Telegram.

По его словам, обломки упали на территорию одного из предприятий. На месте уже работают экстренные оперативные службы, которые тушат возникшее возгорание. Информация о пострадавших и не приводится.

Ранее жители Стерлитамака сообщили о взрывах в промышленной зоне города. Также в сети появились кадры с черным дымом в небе.

До этого Минобороны России отчиталось, что в ночь на 15 апреля средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами 85 украинских беспилотников. Атаке подверглись Белгородская, Воронежская, Ростовская, Самарская и Саратовская области, а также Республика Крым. Кроме того, дроны сбиты над акваториями Черного и Азовского морей.