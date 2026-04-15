Жители российского города сообщили о взрывах

Ufa1.ru: Жители Стерлитамака сообщили о взрывах

Жители Стерлитамака сообщили о взрывах в черте города. Об этом пишет Ufa1.ru.

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев уточняет, что жители слышали звуки взрывов в районе промышленной зоны в российском городе. Также сообщается о начавшемся возгорании. На опубликованных каналом кадрах виден поднявшийся в небо черный дым.

Официальных комментариев о том, что конкретно произошло, от представителей власти пока нет.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту пожара на пороховом заводе в Казани. Предварительно, в результате происшествия есть пострадавшие.

