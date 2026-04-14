По факту пожара на пороховом заводе в столице российского региона возбудили уголовное дело

СК сообщил о возбуждении дела по факту пожара на пороховом заводе в Казани

По факту пожара на пороховом заводе в Казани было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) России по Республике Татарстан.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что, согласно предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие, их количество устанавливается.

На место происшествия отправились следователи и криминалисты, решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.

Ранее в сети появилась информация о том, что на пороховом заводе в Казани якобы произошел взрыв. Позднее сообщалось, что звуки взрыва у завода вызвала система сброса давления.