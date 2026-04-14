По факту пожара на пороховом заводе в столице российского региона возбудили уголовное дело

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:39, 14 апреля 2026

СК сообщил о возбуждении дела по факту пожара на пороховом заводе в Казани
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетПожар в Казани

Фото: Global Look Press

По факту пожара на пороховом заводе в Казани было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) России по Республике Татарстан.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что, согласно предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие, их количество устанавливается.

На место происшествия отправились следователи и криминалисты, решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.

Ранее в сети появилась информация о том, что на пороховом заводе в Казани якобы произошел взрыв. Позднее сообщалось, что звуки взрыва у завода вызвала система сброса давления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о взрыве на пороховом заводе в столице российского региона

    На Украине забеспокоились из-за слов нового премьера Венгрии о России

    В Минфине допустили обсуждение налога на сверхприбыль осенью

    США, Израиль и Ливан согласились начать прямые переговоры

    Москвичам спрогнозировали срок похолодания

    Подросток забрался на храм в Петербурге и попал в полицию

    Зеленский предупредил об ударе по Украине

    47-летняя российская актриса без штанов снялась для бренда

    Долина высказалась о замужестве

    На Западе оценили новый ход США против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok