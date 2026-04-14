Россия
20:30, 14 апреля 2026

Звуки взрыва у порохового завода в Казани объяснили

Звуки взрыва у казанского порохового завода вызвала система сброса давления
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Громкий звук взрыва у порохового завода в Казани вызвала система сброса давления. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова, пишет «Татар-Информ».

«Громкий звук и волну люди ощущали, потому что сработала специальная система сброса давления, предусмотренная техникой безопасности именно для таких случаев», — пояснила она.

По ее словам, сейчас на месте работает комиссия, которая выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в сети появилась информация о том, что на пороховом заводе в Казани якобы произошел взрыв. Также сообщалось, что три человека пострадали, однако официального подтверждения этой информации нет.

