Появились подробности о взрыве на пороховом заводе в столице российского региона

Три человека пострадали при взрыве в столице Татарстана — Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

О взрыве в Казани стало известно ранее 14 апреля. ЧП произошло на пороховом заводе в Кировском районе. По предварительным данным, в момент происшествия на предприятии ремонтировали трубы.

Информации о состоянии пострадавших на данный момент нет.

