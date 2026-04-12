Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:07, 12 апреля 2026Россия

Ребенку оторвало пальцы из-за взрыва петарды в Подмосковье

Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В подмосковном Орехово-Зуево 11-летний ребенок лишился нескольких пальцев после взрыва петарда. Об этом пишет Telegramканал Shot.

Инцидент произошел на улице Бугрова. Причиной стало неосторожное обращение с пиротехникой. Мальчик поджигал петарды на спортивной площадке рядом со школой № 4. Он поднял одно из устройств с земли и положил в карман, после чего оно сдетонировало.

Очевидцы доставили ребенка в больницу, где ему ампутировали два пальца левой руки. Врачи пытаются спасти третий палец. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Правоохранители выясняют, где ребенок приобрел пиротехнику.

Ранее сообщалось, что в Бийске Алтайского края в детском саду семилетняя девочка лишилась части пальца на руке. Ей отрубило палец дверью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok