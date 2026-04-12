Ребенку оторвало пальцы из-за взрыва петарды в Подмосковье

В Подмосковье ребенку ампутировали пальцы после взрыва петарды

В подмосковном Орехово-Зуево 11-летний ребенок лишился нескольких пальцев после взрыва петарда. Об этом пишет Telegramканал Shot.

Инцидент произошел на улице Бугрова. Причиной стало неосторожное обращение с пиротехникой. Мальчик поджигал петарды на спортивной площадке рядом со школой № 4. Он поднял одно из устройств с земли и положил в карман, после чего оно сдетонировало.

Очевидцы доставили ребенка в больницу, где ему ампутировали два пальца левой руки. Врачи пытаются спасти третий палец. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Правоохранители выясняют, где ребенок приобрел пиротехнику.

Ранее сообщалось, что в Бийске Алтайского края в детском саду семилетняя девочка лишилась части пальца на руке. Ей отрубило палец дверью.