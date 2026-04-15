07:48, 15 апреля 2026Россия

Минобороны выпустило заявление после сообщений о взрывах на юге России

Средства ПВО ВС России в ночь на 15 апреля сбили 85 украинских беспилотников
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ночь на 15 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили более 80 украинских беспилотников. Заявление с таким содержанием выпустило российское Минобороны.

Всего система ПВО уничтожила 85 летательных аппаратов, все они относились к самолетному типу. Атаке среди прочих подверглись Воронежская и Ростовская области, а также республика Крым. Кроме того, беспилотники были уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей.

Заявление оборонного ведомства появилось после сообщений о звуках взрывов на юге России. Очевидцы сообщали о работе ПВО в районе Анапы, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предупреждал о взрывах в городе Каменск-Шахтинский.

Ранее стало известно о первой атаке ВСУ на Россию дронами с кассетными снарядами из США.

    Последние новости

    «Все близко к завершению». Трамп убежден, что конфликт в Иране скоро кончится. Стороны обсуждают продление перемирия

    Продажам легковых машин в России предсказали рост

    Минобороны выпустило заявление после сообщений о взрывах на юге России

    Москвичей пригласили на экскурсии по экотропам центральных парков

    По делу о попытке пустить под откос поезд признали виновным подростка

    Кредиты МВФ для Украины сравнили с аппаратом ИВЛ

    Военнопленный из ВСУ назвал врагов укранского народа

    Россиянам назвали условие штрафа за отсутствие летней резины на авто

    В России стартовали продажи Changan CS75 Pro

    Россиянка описала жизнь на Кубе фразой «ром и сигары выдают по талонам даже новорожденным»

    Все новости
