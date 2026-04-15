06:07, 15 апреля 2026Россия

Беспилотники нанесли удар по российскому городу

Слюсарь: ПВО уничтожила беспилотники в Каменск-Шахтинском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: David W Cerny / Reuters

В ночь на среду, 15 апреля, Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники в городе Каменск-Шахтинский. По словам губернатора, информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Он добавил, что на территории региона по-прежнему сохраняется опасность атаки дронов, призвав жителей соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось о взрывах в районе Анапы со стороны Черного моря. Очевидцы рассказали, что в течение пятнадцати минут был слышен грохот, от которого «в моменте тряслись окна», а в небе были видны вспышки. По предварительным данным, силы ПВО отражали атаку украинских беспилотников.

