В районе Анапы раздалась серия сильных взрывов

Shot: В районе Анапы раздалась серия взрывов на фоне атаки беспилотников ВСУ

В районе Анапы прозвучала серия взрывов. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Черного моря, сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, в течение пятнадцати минут был слышен грохот, от которого «в моменте тряслись окна». Всего раздалось 6-7 глухих взрывов со стороны Черного моря, а в небе над Анапой были видны вспышки, говорится в публикации.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее ВСУ нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки нарушено энергоснабжение.