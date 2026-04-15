Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:53, 15 апреля 2026Россия

В районе Анапы раздалась серия сильных взрывов

Shot: В районе Анапы раздалась серия взрывов на фоне атаки беспилотников ВСУ
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В районе Анапы прозвучала серия взрывов. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Черного моря, сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, в течение пятнадцати минут был слышен грохот, от которого «в моменте тряслись окна». Всего раздалось 6-7 глухих взрывов со стороны Черного моря, а в небе над Анапой были видны вспышки, говорится в публикации.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее ВСУ нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки нарушено энергоснабжение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok