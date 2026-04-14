23:32, 14 апреля 2026Россия

ВСУ ударили по объекту энергетики в Запорожье

Балицкий: ВСУ ударили по объекту энергетики в Запорожье
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области, нарушено энергоснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано повреждение оборудования, что привело к очередному отключению электроснабжения», — говорится в сообщении.

Балицкий заявил, что оперативные службы занимаются уничтожением беспилотников ВСУ. По его словам, задействованы все необходимые силы для снижения последствий атак и их предотвращения, при этом высокая активность дронов сохраняется.

Ранее ВСУ ударили дронами по Васильевке в Запорожской области, родине главы Минобороны Украины Михаила Федорова.

