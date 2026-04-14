12:53, 14 апреля 2026Россия

Стало известно о первой атаке ВСУ на Россию дронами с кассетными снарядами из США

Shot: Атаковавшие Ленобласть дроны ВСУ были оснащены кассетными снарядами M864
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В ходе массированной атаки на Ленобласть в марте Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые использовали беспилотники дальнего действия, оснащенные артиллерийскими кассетными снарядами. Об этом стало известно из материала Shot в Telegram.

По информации издания, специалистам удалось изучить начинку подавленных дронов, у которых оказалась не повреждена боевая часть. В результате выяснилось, что беспилотники были оборудованы американским снарядом M864 калибра 155 миллиметров. Согласно информации из открытых источников, он весит почти 50 килограммов и содержит 72 суббоеприпаса весом от 208 до 213 граммов. Кроме того, летательные аппараты были оснащены системой машинного зрения Skynode S компании Auterion, которая способна глушить GPS-сигнал.

Как утверждает автор поста, до этого ВСУ использовали на беспилотниках FP-1 и «Лютый» осколочно-фугасные снаряды. Недавняя атака на Ленобласть стала первым применением M864 на украинских дронах.

Ранее стало известно, что ВСУ запускали атаковавшие Ленобласть беспилотники FP-1 через Прибалтику. Выяснилось, что Литва, Латвия и Эстония открывали воздушный коридор для атакующих российскую территорию дронов.

