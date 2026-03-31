Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:46, 31 марта 2026Россия

Появились подробности о маршруте атаковавших Ленобласть дронов ВСУ

Shot: Атаковавшие Ленобласть дроны ВСУ запускали через Прибалтику
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускали атаковавшие Ленобласть беспилотники FP-1 через Прибалтику. Подробности о маршруте дронов появились у Shot в Telegram.

По информации издания, Литва, Латвия и Эстония открыли воздушный коридор для атакующих российскую территорию беспилотников.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в крупнейшем нефтеналивном порту Балтики — Усть-Луге — вновь зафиксированы повреждения. Кроме того, в Кировском районе региона повреждены несколько десятков квартир и два соцобъекта. Пострадали три человека.

По данным Минобороны России, в ночь на 31 марта средства противовоздушной обороны сбили над регионами 92 беспилотника ВСУ. Дроны атаковали Ленинградскую, Ростовскую, Смоленскую, Калужскую и Тверскую области, а также Московский регион.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok