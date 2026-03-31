07:58, 31 марта 2026Россия

Минобороны выпустило заявление после атаки ВСУ на крупнейший нефтеналивной порт Балтики

Минобороны России: Средства ПВО в ночь с 30 на 31 марта уничтожили 92 БПЛА ВСУ
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь с 30 на 31 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили над регионами страны 92 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление с таким содержанием после сообщений о мощном налете на крупнейший нефтеналивной порт Балтики, Усть-Лугу в Ленобласти, выпустило российское Министерство обороны.

В Минобороны подтвердили факт атаки на Ленинградскую область и добавили, что под удар среди прочих также попали Ростовская, Смоленская, Калужская, Тверская области, а также Московский регион. Уточняется, что все сбитые БПЛА ВСУ относились к самолетному типу.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко признавал, что после удара ВСУ в порту Усть-Луга зафиксированы повреждения.

Как ранее заявлял военный эксперт Василий Дандыкин, Россия может начать вести боевые действия в зоне Североатлантического альянса — сбивать украинские дроны в небе над входящими в НАТО странами Балтии. По словам Дандыкина, у России есть такое право, так как Украина использует воздушное пространство указанных стран для атак по промышленности страны.

