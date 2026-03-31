07:44, 31 марта 2026Россия

Появились данные о пострадавших при мощном ударе ВСУ по Ленобласти детях

Губернатор Дрозденко: Пострадавшим при атаке ВСУ госпитализация не понадобилась
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Пострадавшим при мощной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ленинградской области, среди которых двое детей и один взрослый, госпитализация не понадобилась. Эти данные сообщил в блоге губернатор региона Александр Дрозденко.

Как рассказал чиновник, всем троим медпомощь была оказана на месте. «После осмотра оказана необходимая помощь, все отпущены домой», — уточнил он.

Губернатор добавил, что все пострадавшие при ударе — жители поселка Молодцово Кировского района Ленинградской области.

Ранее стало известно, что после атаки ВСУ в находящемся в Ленобласти крупнейшем нефтеналивном порту Балтики — Усть-Луге — вновь зафиксированы повреждения.

