Появились данные о пострадавших при мощном ударе ВСУ по Ленобласти детях

Пострадавшим при мощной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ленинградской области, среди которых двое детей и один взрослый, госпитализация не понадобилась. Эти данные сообщил в блоге губернатор региона Александр Дрозденко.
Как рассказал чиновник, всем троим медпомощь была оказана на месте. «После осмотра оказана необходимая помощь, все отпущены домой», — уточнил он.
Губернатор добавил, что все пострадавшие при ударе — жители поселка Молодцово Кировского района Ленинградской области.
Ранее стало известно, что после атаки ВСУ в находящемся в Ленобласти крупнейшем нефтеналивном порту Балтики — Усть-Луге — вновь зафиксированы повреждения.