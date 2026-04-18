В Еврокомиссии опровергли открытие воздушного пространства для украинских дронов

Хиппер: Евросоюз не открывал воздушное пространство для украинских дронов

Еврокомиссия (ЕК) не видела доказательств того, что страны Балтии и Финляндия открыли свое воздушное пространство для украинских дронов, наносящих удары по России. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер, пишет РИА Новости.

Она ответила на обвинения российской стороны в открытии воздушного пространства для украинских беспилотников. «Насколько нам известно, никаких доказательств, подтверждающих эти заявления, не существует», — отметила Хиппер.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил об участившихся ударах дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России со стороны Финляндии и Прибалтики. По его данным, в результате таких атак страдают мирные жители, а также наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

Ранее МИД России сделал предупреждение странам Прибалтики из-за украинских БПЛА.