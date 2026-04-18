Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:07, 18 апреля 2026

В Еврокомиссии опровергли открытие воздушного пространства для украинских дронов

Хиппер: Евросоюз не открывал воздушное пространство для украинских дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) не видела доказательств того, что страны Балтии и Финляндия открыли свое воздушное пространство для украинских дронов, наносящих удары по России. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер, пишет РИА Новости.

Она ответила на обвинения российской стороны в открытии воздушного пространства для украинских беспилотников. «Насколько нам известно, никаких доказательств, подтверждающих эти заявления, не существует», — отметила Хиппер.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил об участившихся ударах дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России со стороны Финляндии и Прибалтики. По его данным, в результате таких атак страдают мирные жители, а также наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

Ранее МИД России сделал предупреждение странам Прибалтики из-за украинских БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok