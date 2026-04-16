18:00, 16 апреля 2026

Шойгу заявил об участившихся ударах ВСУ по России со стороны Финляндии и Прибалтики

Шойгу: Участились удары ВСУ по России со стороны Финляндии и Прибалтики
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил об участившихся ударах дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России со стороны Финляндии и Прибалтики. Его слова приводит РИА Новости.

«В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России», — обозначил Шойгу.

По его данным, в результате таких атак страдают мирные жители, а также наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

Ранее МИД России сделал предупреждение странам Прибалтики из-за украинских дронов. Позднее Минобороны раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотники и комплектующие к ним для ударов по России. В частности, в список вошли филиалы украинских компаний, расположенных в Великобритании, Германии и Дании.

