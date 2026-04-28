08:36, 28 апреля 2026Россия

Жители российского курорта рассказали о взрывах, вспышках и стрельбе во время атаки ВСУ

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: George Zakharchuk / Russian Look / Global Look Press

Жители Туапсе рассказали, что во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курорт в ночь на 28 апреля слышали не менее десятка громких взрывов и стрельбу. Об этом пишет Shot в Telegram.

По словам горожан, они наблюдали в небе яркие вспышки. В одном из районов в результате падения обломков начался пожар.

Как позже сообщил оперштаб Краснодарского края, из-за рухнувших фрагментов дрона загорелся нефтеперерабатывающий завод. Согласно официальным данным, никто не пострадал.

В свою очередь, Минобороны России отчиталось, что в ночь на вторник средства противовоздушной обороны сбили над регионами 186 беспилотников. Дроны уничтожены в Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Курской областях, Краснодарском крае и Республике Крым. Кроме того, летательные аппараты перехвачены над акваториями Черного и Азовского морей.

    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление после мощных взрывов в Туапсе из-за атаки ВСУ

    Москвичам дали прогноз по количеству клещей и комаров после аномальных снегопадов

    Жена владельца российских похоронных бюро в откровенном виде пришла на вечеринку Чеботиной

    Тревел-блогер описал продуктовый магазин на севере России фразой «замер у ценников»

    Способность вспышки смартфона нанести вред проверили

    ВСУ отправили наемников из Мексики в качестве штурмовиков

    В ВС России рассказали о создании килл-зоны в приграничном регионе Украины

    Российский матрос Суворов уничтожил украинское судно

    Российская пенсионерка лишилась 70 миллионов рублей из-за проверки счетчиков

    Новый приказ министра обороны России оценили фразой «полетят головы»

    Все новости
