AccuWeather: Загрязнение воздуха в Туапсе считается небезопасным для людей

Воздух в Туапсе перестал быть безопасным из-за пожара после атаки БПЛА, который до сих пор не могут потушить. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным сервиса AccuWeather, качество воздуха в курортном городе оценивалось в 53 единицы — этот уровень считается небезопасным для людей с повышенной чувствительностью.

Специалисты экологического проекта «Прозрачный мир» зафиксировали пожар в порту Туапсе 16 марта. Над городом возник шлейф дыма, сажи и испарений нефтепродуктов.

Недавно в населенном пункте прошел так называемый нефтяной дождь — все вокруг оказалось покрыто продуктами горения нефтепродуктов. Пострадали птицы и бездомные животные. Почти все оказались испачканы в мазуте, горожан призвали позаботиться о них.