Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:49, 23 апреля 2026Экономика

Воздух в Туапсе перестал быть безопасным

AccuWeather: Загрязнение воздуха в Туапсе считается небезопасным для людей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Воздух в Туапсе перестал быть безопасным из-за пожара после атаки БПЛА, который до сих пор не могут потушить. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным сервиса AccuWeather, качество воздуха в курортном городе оценивалось в 53 единицы — этот уровень считается небезопасным для людей с повышенной чувствительностью.

Специалисты экологического проекта «Прозрачный мир» зафиксировали пожар в порту Туапсе 16 марта. Над городом возник шлейф дыма, сажи и испарений нефтепродуктов.

Недавно в населенном пункте прошел так называемый нефтяной дождь — все вокруг оказалось покрыто продуктами горения нефтепродуктов. Пострадали птицы и бездомные животные. Почти все оказались испачканы в мазуте, горожан призвали позаботиться о них.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев ответил на желание ЕС получить «репарации» России словами «идиотская логика»

    Раскрыты новые гаджеты Apple

    ФСИН прокомментировала побег двух российских осужденных

    На Солнце произошла сильнейшая за последнее время вспышка

    Воздух в Туапсе перестал быть безопасным

    Российские зумеры полюбили «пенсионерский» отдых в санаториях

    Новые антироссийские санкции ЕС назвали ритуальным действом

    В МФЦ «воскресили» жительницу Подмосковья

    Экс-министра обороны Грузии приговорили к тюремному сроку

    Тимати отреагировал на санкции Евросоюза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok