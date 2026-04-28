Кремль выступил с заявлением после нового удара ВСУ по Туапсе

12:30, 28 апреля 2026Россия

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Кремль не будет публично говорить о местах поражения после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Что касается любой информации о местах поражения в результате ударов киевского режима — это закрытая информация, мы не будем говорить о ней публично», — сказал он.

Каких-либо других данных представитель Кремля не привел.

В ночь на 28 апреля над Туапсе раздались мощные взрывы. По информации оперштаба Краснодарского края, из-за атаки ВСУ в городе вспыхнул новый пожар на объекте нефтяной промышленности. Из-за пожара на нескольких прилегающих к предприятию улицах началась эвакуация.

До этого украинские войска в ночь на 20 апреля ударили по морскому терминалу в Туапсе. Возникший из-за атаки пожар удалось потушить спустя пять дней.

