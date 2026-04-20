12:56, 20 апреля 2026

Нефтепродукты попали в море после атаки ВСУ на российский портовый город

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Нефтепродукты попали в море после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Туапсе. Об этом сообщается в Telegram-канале Краснодарского оперштаба.

Отмечается, что нефтепродукты попали вводу из-за пожара, который вспыхнул в результате атаки в ночь на 16 апреля.

«19 апреля в море зафиксировали нефтяное пятно на снимке, сделанном со спутника, в полутора милях от порта Туапсе. Это последствия атаки БПЛА, предпринятой в ночь на 16 апреля, в результате которой была повреждена инфраструктура морского терминала», — говорится в сообщении.

В оперштабе пояснили, что площадь загрязнения акватории достигла 10 тысяч квадратных метров. Для ликвидации последствий ЧП задействовали шесть судов порта, а также быстроходные катера и нефтемусоросборщики.

ВСУ атаковали юг России в ночь на 16 апреля. Под удар попали Туапсе, Сочи и Новороссийск. Жертвами атаки в Туапсе стали 14-летняя девочка и женщина. В морском порту загорелось технологическое оборудование.

