Губернатор уточнил информацию о жертвах атаки ВСУ на российский город-курорт

Кондратьев: Жертвами атаки ВСУ на Туапсе стали подросток и взрослая девушка

Жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Туапсе стали 14-летняя девочка-подросток и взрослая девушка. Информацию о них уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

До этого сообщалось, что обе жертвы являются детьми. По словам Кондратьева, свежие данные появились после разбора завалов и работы экспертов.

Чиновник также рассказал о резком росте числа пострадавших до семи. К врачам обратились мужчина, ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте.

Ранее глава Туапсинского округа Сергей Бойко сообщил, что в образовательных учреждениях курорта отменили занятия. В детских садах города организованы дежурные группы.