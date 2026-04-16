Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:41, 16 апреля 2026Россия

Губернатор уточнил информацию о жертвах атаки ВСУ на российский город-курорт

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Туапсе стали 14-летняя девочка-подросток и взрослая девушка. Информацию о них уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

До этого сообщалось, что обе жертвы являются детьми. По словам Кондратьева, свежие данные появились после разбора завалов и работы экспертов.

Чиновник также рассказал о резком росте числа пострадавших до семи. К врачам обратились мужчина, ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте.

Ранее глава Туапсинского округа Сергей Бойко сообщил, что в образовательных учреждениях курорта отменили занятия. В детских садах города организованы дежурные группы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok