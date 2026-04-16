10:33, 16 апреля 2026

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на российский город-порт резко выросло

Кондратьев: Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Туапсе выросло до семи
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город-порт Туапсе резко выросло — с двух до семи человек. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Ранее стало известно, что пострадали двое взрослых. По последней информации, к врачам с различными травмами обратились еще один мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

До это также сообщалось, что двоих человек не удалось спасти. По уточненным данным, после разбора завалов и работы экспертов удалось установить, что жертвами атаки стали 14-летняя девочка и взрослая девушка, личность которой устанавливают.

ВСУ атаковали Туапсе дронами в ночь на 16 апреля. Уточнялось, что части беспилотников упали на территории предприятий у порта.

