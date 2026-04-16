06:16, 16 апреля 2026Россия

В российском городе отменили занятия в школах после атаки беспилотников

Глава округа Бойко: В Туапсе отменили занятия в школах после атаки БПЛА ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Занятия в школах отменили в Туапсе после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом написал глава муниципального округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Бойко уточнил, что занятия также отменены и в других образовательных учреждениях. Кроме того, в детских садах Туапсе организованы дежурные группы.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Туапсе погибли два ребенка. Еще двое взрослых пострадали. Губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьева уточнил, что жертвами стали несовершеннолетние 5 и 14 лет.

    Последние новости

    «Живите честно». Боевой летчик-военблогер покончил с собой на фоне подозрений в дискредитации Российской армии

    Стало известно о больших потерях в «подразделениях Сырского»

    У экс-кандидата в губернаторы Петербурга прошли обыски

    Школьница подсыпала взрослым снотворное и была изнасилована

    В российском городе отменили занятия в школах после атаки беспилотников

    Украина подверглась массированному удару

    Названо имя нового шефа Пентагона в случае отставки Хегсета

    Названы способы отличить лень ребенка от трудностей в обучении

    Автомобили Lada собрались оснастить проекционными дисплеями

    Бывшие заключенные рассказали о самых жутких сценах в тюрьмах

    Все новости
