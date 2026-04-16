Раскрыты последствия атаки ВСУ на российский город-порт

Оперштаб: Оборудование в терминале порта в Туапсе загорелось при атаке ВСУ

В Туапсе загорелось технологическое оборудование в морском порту в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский город-порт. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«В Туапсе продолжают тушить пожар на морском терминале», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели. В тушении задействовали 157 человек и 49 единиц техники. Информации о площади возгорания и пострадавших не приводится.

ВСУ атаковали Туапсе дронами в ночь на 16 апреля. Уточнялось, что части беспилотников упали на территории предприятий у порта. По последним данным, пострадали семь человек, еще двоих спасти не удалось. В городе повреждения получили как минимум 30 жилых домов.