Власти раскрыли масштабы повреждений после атаки ВСУ на города юга России

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юг России обломки беспилотников повредили десятки жилых домов. Масштабы последствий налета раскрыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.
Он уточнил, что в Туапсе повреждения получили как минимум 30 жилых домов — 24 частных и 6 многоквартирных. Кроме того, нанесен ущерб двум учебным учреждениям и музыкальной школе. На месте работают оценочные комиссии. В округе ввели режим чрезвычайной ситуации.
В Сочи повреждено два частных дома в Лазаревском районе и многоквартирный дом в Центральном. В Дагомысе повреждения получили окна и ограждение детского сада — сейчас его территория оцеплена. «В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Пострадал один человек, его доставили в больницу Новороссийска», — добавил Кондратьев.
Ранее губернатор сообщил, что жертвами атаки на Туапсе стали 14-летняя девочка-подросток и взрослая девушка. Еще семеро пострадали. К врачам обратились мужчина, ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте.
По данным Минобороны России, в ночь на 16 апреля средства противовоздушной обороны сбили над регионами 207 беспилотников. Налету подверглись Белгородская, Смоленская, Курская, Брянская и Орловская области, Краснодарский край и Крым. Также дроны сбиты над акваториями Черного и Азовского морей.