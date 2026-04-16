Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:47, 16 апреля 2026Россия

Власти раскрыли масштабы повреждений после атаки ВСУ на города юга России

Кондратьев: В Туапсе обломки беспилотников повредили 30 жилых домов
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: РИА Новости

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юг России обломки беспилотников повредили десятки жилых домов. Масштабы последствий налета раскрыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Он уточнил, что в Туапсе повреждения получили как минимум 30 жилых домов — 24 частных и 6 многоквартирных. Кроме того, нанесен ущерб двум учебным учреждениям и музыкальной школе. На месте работают оценочные комиссии. В округе ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Сочи повреждено два частных дома в Лазаревском районе и многоквартирный дом в Центральном. В Дагомысе повреждения получили окна и ограждение детского сада — сейчас его территория оцеплена. «В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Пострадал один человек, его доставили в больницу Новороссийска», — добавил Кондратьев.

Ранее губернатор сообщил, что жертвами атаки на Туапсе стали 14-летняя девочка-подросток и взрослая девушка. Еще семеро пострадали. К врачам обратились мужчина, ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте.

По данным Минобороны России, в ночь на 16 апреля средства противовоздушной обороны сбили над регионами 207 беспилотников. Налету подверглись Белгородская, Смоленская, Курская, Брянская и Орловская области, Краснодарский край и Крым. Также дроны сбиты над акваториями Черного и Азовского морей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Одессу не прикрыли». Россия нанесла масштабный двухволновой удар по Украине, он длился больше суток. Зеленский сделал заявление

    Звезду турецких сериалов уличили в употреблении наркотиков

    Оправданный по делу о педофилии россиянин рассказал о коварстве бывшей жены

    Столичным аллергикам посоветовали уехать из Москвы

    Иран захотел привлечь США и Израиль к ответу на уровне ООН

    В России обратились к европейским политикам после раскрытия адресов производства дронов

    В России создали линейку «сбросов» для дронов-бомбардировщиков

    Найдена новая «самая красивая девушка в мире»

    90-летнюю женщину арестовали за отмывание денег

    Иран и США не подтвердили готовность к второму раунду переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok