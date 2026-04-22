Стало известно о превышении концентрации токсичных веществ в воздухе в Туапсе

22 апреля 2026, Россия

Роспотребнадзор: В Туапсе превышение в 2-3 раза концентрации бензола в воздухе
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Роспотребнадзор регулярно проводит замеры воздуха в разных районах Туапсе в связи с масштабным пожаром на морском терминале, случившемся из-за атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края рассказали подробности о превышении допустимой концентрации токсичных веществ в воздухе.

По данным на вечер 21 апреля в воздухе в микрорайонах Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично в Центральном микрорайоне фиксируется превышение в два-три раза концентрации бензола, ксилола и сажи.

Жителей этих микрорайонов просят ограничить пребывание на улице, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку в помещениях, не использовать контактные линзы и промывать нос, глаза, а также горло.

Кроме того, стоит отказаться от курения и при вынужденном выходе из дома использовать маски.

При появлении симптомов острого заболевания и недомогания стоит незамедлительно обратиться к медикам.

«Ситуация нормализуется, как только завершится тушение возгорания», — отметили в Оперативном штабе.

Пожар в морском терминале Туапсе бушует уже третьи сутки. Ранее появились подробности о работе спасателей на месте происшествия.

