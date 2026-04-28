17:53, 28 апреля 2026

Коты пострадали из-за «нефтяного дождя» в Туапсе

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Туапсе от «нефтяного дождя» пострадали уличные коты и собаки, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости».

Пункт мойки животных открылся 24 апреля в Шепси на базе отдыха, которую предоставили добровольцам до майских праздников. Ежедневно волонтеры сами отлавливают 15-20 кошек и собак. Они рассказали, что по городу ездят поливальные машины, которые смывают мазут с дорог, куда его перевозят с местного пляжа. Из-за этого на дорогах образуется каша, в которой пачкаются животные. У многих есть признаки отравления дымом: кашель, слезящиеся глаза и слабость.

«Животные ходят по этому замазученному городу, у них лапы все в мазуте, между лапами прямо комки этого мазута, на животе сажа, потому что они в этом валяются», — рассказали волонтеры. Активисты также сообщили, что пятые сутки работают почти без отдыха и нуждаются в помощи.

Ранее в Туапсе частично приостановили подачу воды из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) после атаки БПЛА. Атака на НПЗ стала уже третьей за последние две недели. Первый раз предприятие попало под атаку 16 апреля, после чего в окрестностях обнаружили нефтяное пятно. Вторая атака произошла в ночь на 20 апреля.

