Закрывшие все небо после удара ВСУ по Туапсе огромные черные облака сняли на видео

Опубликованы кадры черных облаков после атаки ВСУ на Туапсе

В Туапсе сняли на видео огромные черные облака, которые появились в небе после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) Краснодарского края и закрыли небо над городом. Кадры публикует Mash в своем Telegram-канале.

На них видно, что над Туапсе поднимаются мощные столбы черного дыма, которые полностью закрывают небо над городом.

Ранее местная жительница заявила о появлении черных облаков над городом. «Подошла к окнам на север — небо в стороне Туапсе и вглубь, к горам все в черных облаках», — рассказала она.

За последние две недели ВСУ трижды атаковали Туапсе. Первый удар беспилотники ВСУ нанесли 16 апреля — тогда жертвами атаки стали двое детей, в море появилось нефтяное пятно. Известно, что части беспилотников упали на территории предприятий у морского порта.

Второй раз ВСУ атаковали город на черноморском побережье 20 апреля, после чего в порту разгорелся мощный пожар, который потушили только спустя пять дней. Впоследствии в Туапсе прошел черный дождь, из-за чего птицы и животные оказались испачканы в мазуте. В некоторых частях города фиксировали двукратное превышение предельно допустимой концентрации бензола, ксилола и сажи.

В ночь на 28 апреля украинские дроны нанесли очередной удар по Туапсе, в результате чего на местном НПЗ разгорелся сильный пожар. Власти начали эвакуацию людей из жилых домов, которые расположены вблизи попавшего под удар ВСУ объекта, и заявили о серьезном ЧП в городе.