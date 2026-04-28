Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:10, 28 апреля 2026

Закрывшие все небо после удара ВСУ по Туапсе огромные черные облака сняли на видео

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

В Туапсе сняли на видео огромные черные облака, которые появились в небе после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) Краснодарского края и закрыли небо над городом. Кадры публикует Mash в своем Telegram-канале.

На них видно, что над Туапсе поднимаются мощные столбы черного дыма, которые полностью закрывают небо над городом.

Ранее местная жительница заявила о появлении черных облаков над городом. «Подошла к окнам на север — небо в стороне Туапсе и вглубь, к горам все в черных облаках», — рассказала она.

За последние две недели ВСУ трижды атаковали Туапсе. Первый удар беспилотники ВСУ нанесли 16 апреля — тогда жертвами атаки стали двое детей, в море появилось нефтяное пятно. Известно, что части беспилотников упали на территории предприятий у морского порта.

Второй раз ВСУ атаковали город на черноморском побережье 20 апреля, после чего в порту разгорелся мощный пожар, который потушили только спустя пять дней. Впоследствии в Туапсе прошел черный дождь, из-за чего птицы и животные оказались испачканы в мазуте. В некоторых частях города фиксировали двукратное превышение предельно допустимой концентрации бензола, ксилола и сажи.

Материалы по теме:
Нефтяной дождь, пятна в море и сильнейший пожар. Туапсе переживает последствия атаки беспилотников на морской порт: главные фото
В ночь на 28 апреля украинские дроны нанесли очередной удар по Туапсе, в результате чего на местном НПЗ разгорелся сильный пожар. Власти начали эвакуацию людей из жилых домов, которые расположены вблизи попавшего под удар ВСУ объекта, и заявили о серьезном ЧП в городе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok