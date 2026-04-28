Стало известно о появлении черных облаков в атакованном ВСУ Туапсе

Жительница Туапсе заявила о появлении черных облаков после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно «Газете.ru».

Россиянка пояснила, что заметила аномалию, когда подошла к окнам. «В сторону моря — чистое небо. Перекрестилась. Пошла к окнам на север — небо в стороне Туапсе и вглубь, к горам… все в черных облаках», — отметила она.

Угрозу атаки беспилотников в российском городе объявили в 0:51, отменили ее в 5:18. Горожане слышали взрывы и работу систем противовоздушной обороны (ПВО).

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в результате налета украинских дронов возник серьезный пожар на нефтеперерабатывающем предприятии. К тушению были привлечены 145 человек и 46 единиц спецтехники.

Атака дронов ВСУ на НПЗ стала уже третьей за последние две недели. Первый раз предприятие попало под атаку 16 апреля, после чего в окрестностях обнаружили нефтяное пятно. Вторая атака произошла в ночь на 20 апреля.