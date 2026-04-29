13:20, 29 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление Зеленского об увеличении дальности ударов

Депутат Толмачев: Зеленский срывается на провокационные атаки из-за страха
Анастасия Бердникова

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о наращивании дальности ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории — провокация, которая лишь подтверждает необходимость проведения специальной военной операции (СВО) как меры защиты населения и интересов России, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По словам парламентария, российская сторона также увеличивает очищенные от нацистов площади, и это смертельно пугает Зеленского.

«Киевский режим срывается на провокационные атаки и выкрики. Армия России продвигается вперед, а поддержка Запада после переключения США на другие проекты ослабела. Именно поэтому истеричные реакции террористического киевского режима становятся все громче», — заключил Толмачев.

Ранее Зеленский заявил, что Украина увеличивает дальность ударов ВСУ по территории России. По его словам, расстояние по прямой — более 1500 километров.

    Последние новости

    Кипящая нефть, черные облака и угроза экологической катастрофы. ВСУ вторую неделю атакуют Туапсе. Что там происходит?

    В Кремле высказались о перспективах ОПЕК+ после ухода ОАЭ

    Иностранец нелегально въехал в Россию и расправился с ребенком

    Поведение Зеленского стало уроком для Мерца

    Разыгравшаяся драма в крымском доме агента Хана попала на видео

    В России ответили на заявление Зеленского об увеличении дальности ударов

    Российского боксера признали чемпионом мира после скандального боя с турком

    Фото принца Уильяма в военной форме вызвало ажиотаж в сети

    В Кремле раскрыли цели атак ВСУ на Туапсе

    Турист упал с лестницы на курорте Европы и пролежал полдня на полу бездыханным

    Все новости
