01:15, 30 апреля 2026Россия

Жители российского региона сообщили о серии взрывов

Нижегородская область атакована беспилотниками, в Дзержинске работают сирены
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Нижегородская область оказалась под атакой беспилотников — в Дзержинске работают сирены и слышатся взрывы, пишет Telegram-канал Baza.

Жители Дзержинска сообщили о нескольких взрывах, которые были слышны в разных районах города. Незадолго до этого в населенном пункте прозвучала сирена.

В регионе объявлен режим беспилотной опасности. В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения — он приостановил прием и отправку рейсов.

Ранее серия взрывов прогремела над Липецком. В Липецкой области был объявлен красный уровень опасности. Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало.

