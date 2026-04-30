Жители российского региона сообщили о серии взрывов

Нижегородская область атакована беспилотниками, в Дзержинске работают сирены

Нижегородская область оказалась под атакой беспилотников — в Дзержинске работают сирены и слышатся взрывы, пишет Telegram-канал Baza.

Жители Дзержинска сообщили о нескольких взрывах, которые были слышны в разных районах города. Незадолго до этого в населенном пункте прозвучала сирена.

В регионе объявлен режим беспилотной опасности. В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения — он приостановил прием и отправку рейсов.

Ранее серия взрывов прогремела над Липецком. В Липецкой области был объявлен красный уровень опасности. Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало.