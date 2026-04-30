02:42, 30 апреля 2026

В США высказались после разговора Путина и Трампа

Полковник в отставке Уилкерсон: Отношения Путина и Трампа стали особенными
Марина Совина
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Отношения между лидерами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом стали особенными, считает полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Такое мнение он выразил в интервью Марио Навфалю на его YouTube-канале.

«Похоже, они умеют общаться, даже не обращая внимания на шум, в основном, вокруг ошибок Трампа», — сказал Уилкерсон.

По мнению Уилкерсона, этот разговор приблизил окончание конфликта на Украине. На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский сталкивается с большими трудностями в попытках представить ситуацию так, будто у Киева все складывается благополучно.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп 29 апреля провели телефонный разговор. В прошлый раз лидеры общались 51 день назад, 9 марта. Как и тогда, стороны обсуждали конфликты на Украине и в Иране.

