Жители атакованного ВСУ российского города раскрыли одну деталь о системе оповещения

08:44, 30 апреля 2026Россия

Майя Назарова

Жители атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Перми раскрыли одну деталь. Об этом стало известно Telegram-канал Ural Mash.

Россияне отметили, что в городе звучали разные системы предупреждения. Как утверждают они, за несколько минут раздались сообщения: «воздушная тревога», «химическая тревога», «угроза паводка», «радиационная опасность», «штормовое предупреждение», «авария с выбросом опасного химического вещества» и «облако зараженного воздуха».

В то же время официально подтвержден только план «Ковер» в пермском аэропорту.

До этого в Перми очевидцы сняли гигантский столб черного дыма после воздушной тревоги. После появления белого облака на месте предполагаемого происшествия появился столб черного дыма.

Накануне украинский дрон ударил по промышленному объекту в Пермском крае. Работников предприятия удалось своевременно эвакуировать, никто не пострадал. После удара небо заволокло черным дымом, позже в Перми прошел черный дождь.

    Последние новости

    Раскрыты детали массированной атаки ВСУ на Россию на фоне разговора Путина и Трампа об СВО

    Звезда популярного российского шоу захотел поучаствовать в оргии

    В Москве закрыли четыре станции синей ветки метро

    Отец убитой на Кубани девочки рассказал о роковой случайности

    Учительница год насиловала 11-летнего ученика в школьной кладовке

    Известная российская блогерша покрылась прыщами после популярной процедуры

    Россиянка описала пять пляжей в России словами «как на Мальдивах»

    Обновление Windows 11 станет проще

    Россия подарила африканской стране тысячи тонн удобрений

    Объявлено об обрушении российского рудника с рабочими внутри

