Жители атакованного ВСУ российского города раскрыли одну деталь о системе оповещения

Жители атакованной ВСУ Перми заявили, что звучали разные системы предупреждения

Жители атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Перми раскрыли одну деталь. Об этом стало известно Telegram-канал Ural Mash.

Россияне отметили, что в городе звучали разные системы предупреждения. Как утверждают они, за несколько минут раздались сообщения: «воздушная тревога», «химическая тревога», «угроза паводка», «радиационная опасность», «штормовое предупреждение», «авария с выбросом опасного химического вещества» и «облако зараженного воздуха».

В то же время официально подтвержден только план «Ковер» в пермском аэропорту.

До этого в Перми очевидцы сняли гигантский столб черного дыма после воздушной тревоги. После появления белого облака на месте предполагаемого происшествия появился столб черного дыма.

Накануне украинский дрон ударил по промышленному объекту в Пермском крае. Работников предприятия удалось своевременно эвакуировать, никто не пострадал. После удара небо заволокло черным дымом, позже в Перми прошел черный дождь.