Раскрыты детали массированной атаки ВСУ на Россию на фоне разговора Путина и Трампа об СВО

В ночь на 30 апреля средства ПВО сбили над регионами России 189 украинских БПЛА

В ночь с 29 на на 30 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России почти 200 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Детали массированной атаки раскрыли журналистам в российском Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, атаке подверглись 14 субъектов Федерации, среди которых Астраханская, Липецкая, Нижегородская, Рязанская, Тульская и Ульяновская области. Общее число сбитых БПЛА составило 189 единиц. Все уничтоженные дроны относились к самолетному типу.

Атака была совершена на фоне состоявшегося между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом телефонного разговора, который продолжался почти полтора часа. Главы государств обсудили ход специальной военной операции, и Путин сообщил коллеге, что ее цели будут достигнуты.

Ранее сообщалось, что в российском регионе за 2000 километров от границы с Украиной поднялось огромное грибовидное облако после объявления воздушной тревоги.