В России прокомментировали попадание беспилотника в жилой дом в Москве

Депутат Новиков назвал неслучайным удар ВСУ по дому в Москве

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прибегают к акциям устрашения из-за неудач на поле боя, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал попадание беспилотника в жилой дом в районе Мосфильмовской улицы в Москве. Парламентарий допустил, что цель ВСУ была выбрана неслучайно.

«К сожалению, это не первая такая атака. Наверняка будут еще попытки бить по гражданской инфраструктуре. (...) Именно поэтому многие российские эксперты, политики квалифицируют режим [президента Украины Владимира] Зеленского как террористический. Потому что, не имея возможности доказать свою идеологическую правоту на поле боя, люди прибегают к акциям устрашения, прибегают к тому, чтобы создать неуверенность в завтрашнем дне для граждан России в самых разных частях, разных городах», — заявил Новиков.

Депутат добавил, что подвергшийся атаке жилой дом не просто находится на Мосфильмовской улице, а расположен практически через дорогу от одного из символов российской истории и культуры.

«Поэтому цель была выбрана неслучайно с разных точек зрения — и с тем, что гражданские могли пострадать, и с тем, чтобы произвести необходимое впечатление, необходимый эффект, необходимый резонанс. Это пример той тактики, которую используют террористические подразделения, выступающие от имени украинского государства», — поделился парламентарий.

Есть только два рецепта противодействия такого рода вещам: усиливать противовоздушную оборону по всей стране, потому что мы видим, что атаки отнюдь не ограничиваются регионами в зоне проведения специальной военной операции, а также ускорение решения задач в рамках самой специальной военной операции. Предложить чего-то другого — взывать к совести Зеленского и его окружение — бесполезно Дмитрий Новиков первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

В ночь на 4 мая стало известно, что, по предварительным данным, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Незадолго до этого сообщалось о взрыве в московском элитном ЖК «Дом на Мосфильмовской». Очевидцы рассказали, что около часа ночи раздался громкий звук, похожий на взрыв.