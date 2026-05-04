01:30, 4 мая 2026Россия

В элитном ЖК в Москве произошел взрыв

Shot: В московском ЖК «Дом на Мосфильмовской» произошел взрыв
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В элитном ЖК «Дом на Мосфильмовской» на западе Москвы произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

По их словам, около часа ночи раздался громкий звук, похожий на взрыв. Причина неизвестна. К жилому комплексу были направлены все экстренные службы.

Официальная информация о происшествии пока не поступала.

Ранее взрыв прогремел в жилом доме на улице Академика Бочвара на северо-западе Москвы, в результате чего пострадал один человек. Сообщалось, что ударной волной выбило стекло на кухне и раму в квартире на четвертом этаже. После взрыва возник небольшой пожар, его быстро потушил хозяин жилья.

