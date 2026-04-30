В Москве прогремел взрыв

Взрыв прогремел в доме на северо-западе Москвы, пострадал один человек

Взрыв прогремел в жилом доме на северо-западе Москвы, пострадал один человек. Об этом стало известно Msk1.ru.

Все произошло на улице Академика Бочвара, на четвертом этаже дома. Причина пока неизвестна. На месте начали работу саперы.

Также известно, что пострадавшего доставили в НИИ имени Склифовского.

Как пишет Telegram-канал Shot, ударной волной выбило стекло на кухне и раму, на улицу выбросило вещи владельца квартиры. Место происшествия огорожено, в подъезд не пускают полицейские.

После взрыва возник небольшой пожар, его быстро потушил хозяин жилья. Предварительно, мог взорваться неисправный чайник. Следственный комитет начал доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что в многоэтажке на Загорьевской улице на юге Москвы прогремел взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась микроволновка, в результате чего начался пожар.