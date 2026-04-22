В многоэтажке на юге Москвы прогремел взрыв

Mash: В многоэтажке на Загорьевской улице Москвы произошел взрыв

В многоэтажке на Загорьевской улице на юге Москвы прогремел взрыв. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, предварительно, в одной из квартир взорвалась микроволновка, в результате чего начался пожар. Жертвами происшествия стали два кота, черепаха и собака. Жильцов в момент инцидента внутри не было.

Уточняется, что жильцы соседних квартир вынуждены ждать помощи спасателей на балконах 24-го этажа.

К посту приложено фото и видео, на которых видно, как из балконного проема валит густой дым. Огня на кадрах не наблюдается.

В свою очередь, Shot пишет, что взрыв мог произойти из-за газового баллона, который принесли в квартиру для заправки.

Ранее взрыв произошел во время эксперимента в Институте нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева в Москве. В результате пострадал сотрудник научно-исследовательского учреждения. О причинах происшествия не сообщалось.