Зеленский высказался об ударах ракетами «Фламинго» по России

Зеленский: ВСУ совершили боевые пуски ракет «Фламинго» по России

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о пусках ракет «Фламинго» по России. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Минувшей ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных сил Deep Strike по нескольким целям», — написал Зеленский.

По его словам, украинские ракеты якобы преодолели 1500 километров.

Ранее Минобороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны сбили шесть крылатых ракет большой дальности и 601 беспилотник самолетного типа.

Как утверждает Telegram-канал «Архангел спецназа», под прикрытием массовости ВСУ запускают точечно дальнобойные ударные беспилотники типа «Лютый», которыми был нанесен удар по Чебоксарам.