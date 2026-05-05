11:46, 5 мая 2026Россия

Названа возможная цель массированных атак ВСУ на регионы России

Майя Назарова

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Цель массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по регионам России — перегрузка противовоздушной обороны (ПВО). Такую причину раскрыл Telegram-канал «Архангел спецназа».

По данным издания, таким образом возможно разрядить системы ПВО на направлениях Москвы и Санкт-Петербурга.

Как утверждает «Архангел спецназа», под прикрытием массовости ВСУ запускают точечно дальнобойные ударные беспилотники типа «Лютый», которыми и был нанесен удар по Чебоксарам.

Украинские дроны стали совершать налеты на столицу Чувашии в ночь на 5 мая и продолжили утром. По последним данным, в результате пострадали 10 человек, еще одного спасти не удалось. По неподтвержденным официально данным, помимо дронов, ВСУ могли использовать новейшую ракету «Фламинго».

