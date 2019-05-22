Предсказаны смертоносные последствия скорой климатической катастрофы

Международная группа ученых выяснила, что повышение уровня моря из-за глобального потепления и ускоренного таяния льдов приведет к затоплению территорий, на которых проживает 187 миллионов человек. Под угрозой окажутся такие крупные города, как Нью-Йорк и Шанхай. Миграционный кризис, который возникнет вследствие этого, может привести к войнам и другим бедствиям. Об этом сообщает издание Science Alert.

Согласно наихудшему сценарию, в течение следующих 80 лет планета нагреется на пять градусов Цельсия, при этом уровень моря поднимется на два метра. Это более чем в два раза превышает оценки ООН, которые предсказывают повышение уровня моря к 2100 году на 97 сантиметров в том случае, если выбросы углерода продолжат расти. Хотя вероятность такого исхода равна пяти процентам, исследователи считают свой прогноз правдоподобным.

Затопление прибрежных территорий приведет к потере 1,8 миллиона квадратных километров суши, что превышает площадь Франции, Германии, Испании и Великобритании вместе взятых. Небольшие тихоокеанские островные государства, такие как Вануату, станут необитаемыми или полностью исчезнут. При этом большая часть потерянных земель будет являться частью критически важных регионов, где производятся продукты питания. К ним относятся, например, дельта реки Нил.

Согласно исследователям, в этом случае более 2,5 процента всего населения Земли будут вынуждены переселяться в другие места. Число климатических беженцев будет примерно в 200 раз больше, чем число прибывших в страны Европейского союза с Ближнего Востока во время миграционного кризиса, начавшегося в 2015 году. Это приведет к серьезным социальным потрясениям и войнам.

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