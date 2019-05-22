Наука и техника
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Выжившая в «Зимней вишне» рассказала об удерживавших людей охранниках
На Украине испугались референдума о переговорах с Россией
Россиянка засунула сына в мусорку для поиска просрочки
Аномально худые ноги модели ужаснули фанатов и оказались оптической иллюзией
Реформы Зеленского прокомментировали китайской пословицей
В конфетах «Коровка» нашли неуказанные добавки
Фигуристка обвинила покончившего с собой партнера в сексуальном насилии
Эмилия Кларк вдохновлялась Гитлером для роли Дейенерис в «Игре престолов»
Турция приготовилась к американским санкциям из-за С-400
Новости партнеров

Предсказаны смертоносные последствия скорой климатической катастрофы

Перейти в «Мою Ленту»

Международная группа ученых выяснила, что повышение уровня моря из-за глобального потепления и ускоренного таяния льдов приведет к затоплению территорий, на которых проживает 187 миллионов человек. Под угрозой окажутся такие крупные города, как Нью-Йорк и Шанхай. Миграционный кризис, который возникнет вследствие этого, может привести к войнам и другим бедствиям. Об этом сообщает издание Science Alert.

Согласно наихудшему сценарию, в течение следующих 80 лет планета нагреется на пять градусов Цельсия, при этом уровень моря поднимется на два метра. Это более чем в два раза превышает оценки ООН, которые предсказывают повышение уровня моря к 2100 году на 97 сантиметров в том случае, если выбросы углерода продолжат расти. Хотя вероятность такого исхода равна пяти процентам, исследователи считают свой прогноз правдоподобным.

Затопление прибрежных территорий приведет к потере 1,8 миллиона квадратных километров суши, что превышает площадь Франции, Германии, Испании и Великобритании вместе взятых. Небольшие тихоокеанские островные государства, такие как Вануату, станут необитаемыми или полностью исчезнут. При этом большая часть потерянных земель будет являться частью критически важных регионов, где производятся продукты питания. К ним относятся, например, дельта реки Нил.

Согласно исследователям, в этом случае более 2,5 процента всего населения Земли будут вынуждены переселяться в другие места. Число климатических беженцев будет примерно в 200 раз больше, чем число прибывших в страны Европейского союза с Ближнего Востока во время миграционного кризиса, начавшегося в 2015 году. Это приведет к серьезным социальным потрясениям и войнам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
It's Official: Sea Level Rise Could Soon Displace Up to 187 Million People
Зафиксировано рекордное учащение катастрофических явлений
Названа новая опасность для климата Земли
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0219 мая

Адское пекло

Неизвестные детали падения атомной бомбы на Хиросиму
04:02Сегодня

Найден новый вид редких космических объектов

12:5919 мая

SpaceX вновь подала в суд на правительство США

07:36Сегодня

В России перечислили «недостатки» F-35

Наука и техникаПартнерский материал

Дело не в трубе

Этому оружию тысячи лет. Но оно по-прежнему остается современным
19:2921 мая

Опубликованы новые документы ФБР о побеге Гитлера

21:0312 мая

Объяснено попадание С-300 в США

00:21Сегодня

В России «раскрыли» цель полетов RQ-4 Global Hawk вблизи Крыма

Наука и техника00:0116 мая

«Плана Б нет»

Куда самый богатый человек планеты задумал выселить землян
18:1021 мая

«Ангара-1.2» оказалась в полтора раза дороже «Союз-2.1б»

14:4311 мая

Оценено разрушительное влияние человека на природу за последние 50 лет

20:3221 мая

ВМФ Китая стал крупнейшим в мире

Россия
«Нас с вилами встречали. Всем сказали, что мы звери»
75 лет назад Крым зачистили от татар. Им удалось пережить ужас депортации и вернуться
«Буду танкистом, как папа»
Он потерял отца, а теперь его сердце может не выдержать: Владислава спасет операция
«Как объяснить это своей дочери?»
 
Кабмин одобрил досудебную блокировку материалов с издевательствами над животными
Названа причина остановки трех поездов с людьми в московском метро
Застрявшая в московском метро пассажирка рассказала о произошедшем
«Продержимся дней десять — будет другая страна»
Как проходили первые свободные выборы в СССР и почему они не спасли Горбачева
Все материалы
Мир
Короли смерти
Власть, террор и кровавый бизнес: тайная жизнь мексиканских наркокартелей
Джихадисты в Сирии снова пошли в атаку
Турция приготовилась к американским санкциям из-за С-400
США заподозрили Сирию в новых химатаках
Забравшегося на Эйфелеву башню россиянина отправили в психлечебницу
Участник движения, отстаивающего право женщины на аборт«Ребенка не обязательно убивать сегодня»
Америка объявила войну абортам. Их могут запретить по всей стране
Шесть человек погибли в ходе уличных боев с полицией в Индонезии
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский призвал США усилить санкции против России
Новый президент Украины продолжит курс Порошенко на сближение с Западом
Указ Зеленского о роспуске Рады захотели обжаловать в суде
Зап Ленинаканский (второй справа), один из наиболее влиятельных воров в законе в Армении«Шаг в сторону, и за ними придут»
Армянские воры спокойно вели дела и дружили с политиками. Почему власть объявила им войну?
Зеленского сравнили с Януковичем
Абхазская оппозиция договорилась с властью
Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры
Коломойский рассказал о поздравлении Зеленского
Все материалы
Экономика
Победа буржуев
Как вера в социализм разрушает целые страны и почему капитализм побеждает
Поколение хороших привычек
Можно ли воспитать в современном человеке ответственного потребителя?
«Круче, чем в девяностые»
Как старые методы используются в новых корпоративных конфликтах
Центробанк ополчился на билеты «банка приколов»
Производителей сметаны и сыра уличили в обмане россиян
Власти отреагировали на предупреждение о росте цен на бензин
Польша задержала поставки «чистой» нефти из России
Все материалы
Силовые структуры
Александра ПетроваЗамужем за мафией
Истории женщин, связавших судьбу с российскими киллерами и ворами в законе
Мелкий Бесо
Он мечтал стать вором в законе, но рассорил авторитетов и не на шутку рассердил силовиков
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Ликвидацию боевиков под Владимиром сняли на видео
Стали известны подробности контртеррористической операции под Владимиром
Осужденный за разбой и убийство сбежал из российской колонии
Во Владимирской области началась контртеррористическая операция
Все материалы
Наука и техника
По ту сторону войны
Вторая мировая глазами неизвестного американского солдата
Адское пекло
Неизвестные детали падения атомной бомбы на Хиросиму
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
Найден новый вид редких космических объектов
В России перечислили «недостатки» F-35
Опубликованы новые документы ФБР о побеге Гитлера
В России «раскрыли» цель полетов RQ-4 Global Hawk вблизи Крыма
Все материалы
Спорт
«Мы как мамонты: были и вымерли»
Россияне научились у американцев играть в бейсбол. Почему из этого ничего не вышло?
Фигуристка обвинила покончившего с собой партнера в сексуальном насилии
У жены пережившего инфаркт Касильяса нашли рак
Друг Макгрегора распек плюнувшего в него боксера и упомянул его мать
«Какой футбол? Пусть борщ варит!»
Российские футболистки жалуются на дискриминацию. Их притесняют мужчины и власть
Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Российские хоккеисты забросили семь шайб и разгромили Швецию на чемпионате мира
Все материалы
Культура
Показать то, что скрыто
Как выглядит обратная сторона Каннского фестиваля
Вышла последняя серия «Игры престолов»
Шальная императрица: почему мир возненавидел финал сериала — без спойлеров
Сдохни, хиппи, сдохни
Квентин Тарантино в стадии полураспада: «Однажды... в Голливуде» в Каннах
Эмилия Кларк вдохновлялась Гитлером для роли Дейенерис в «Игре престолов»
Грязную бумажную тарелку Курта Кобейна продали за 22,4 тысячи долларов
Дункан ЛоуренсХватит это смотреть
Как Лазарев занял третье место на «Евровидении» и почему про конкурс давно пора забыть
Группа Bon Jovi «Американский рок-н-ролл в самом центре СССР»
Bon Jovi возвращаются в Москву спустя 30 лет и вспоминают развал Союза
Все материалы
Интернет и СМИ
Кривое зеркало
Российские юмористы шутят над жертвами насилия. Почему это опасно?
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Враг хулиганов и друг детей
Этот журнал пережил всех советских вождей и учил добру несколько поколений
Раскрыт новый способ вымогательства в сети
Звезда реалити-шоу рассказала о принуждении к сексу на проекте
Взрослые развенчали главные заблуждения своего детства
PornHub рассказал о любимом порно жителей мегаполисов
Все материалы
Ценности
От Джины до Софии
Самые властные, сексуальные и знаменитые женщины Италии
Вперед в прошлое
Почему простые радости общения становятся роскошью для богатых
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Девушка похудела в два раза и рассказала о простом трюке
Аномально худые ноги модели ужаснули фанатов и оказались оптической иллюзией
Советские «крокодилы» ЗИЛ-133 обнаружили в продаже
Умер изобретатель парикмахерской укладки
Все материалы
Путешествия
Здесь вам не Китай
Чай, дома-монстры и вонючий тофу: что искать российскому туристу в Гонконге
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Меня предупреждали, что по ночам здесь опасно»
Нищета, романтика и местные красавицы: как российские путешественники добрались до Гвинеи
Житель Непала побил два мировых рекорда на Эвересте за неделю
Выбрано лучшее место в Европе для путешествий
Названы лучшие отели в аэропортах мира
Российский самолет прервал полет из-за поломки
Все материалы
Из жизни
Охота на призрака
Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Второй шанс
Убийца задушил незнакомку и бросил ее тело в поле. Спустя 40 лет он стал всеобщим любимцем
Таракан поселился у мужчины в ухе и причинил ему боль
Мужчина украл деньги у дочери и спустил на эротический массаж
Тоскующая по умершему хозяину собака неделями ждала его у работы
Французам предложили бесплатную виагру и призвали размножаться
Все материалы
Дорогие машины в личине дешёвых
Самый странный тюнинг на свете: стилизовать суперкар под бюджетную повозку
Самые быстрые BMW в Сочи
Мы поездили на самых быстрых «эмках» BMW в версии Competition по трассе Формулы-1
Отвезу за 500
Электрические автомобили с самым большим запасом хода
Как хитрили в автомобильном спорте
Как победить при помощи пары литров воды, горсти свинцовых шариков и баскетбольного мяча?
Новый Renault Megane RS Trophy-R установил рекорд Нюрбургринга
Электрокары Honda и GM позволят владельцам заработать
Кроссовер Audi Q5 стал подключаемым гибридом
Все материалы
Дом
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
В Новой Москве заметили квартирный бум
Раскрыта взаимосвязь между чистотой жилья и успехами в сексе
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Кадыров подарил «всеобщему любимцу» квартиру в Грозном
Все материалы