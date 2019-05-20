Раскрыто загадочное происхождение Бермудского треугольника

Ученые Корнеллского университета в США определили ранее неизвестный механизм возникновения вулканов, который привел к появлению Бермудских островов. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали образцы пород на Бермудских островах, сформировавшихся на вершине потухшего вулкана. Длина керна, извлеченного из скважины в 1972 году, составляла более 700 метров, что позволило геологам реконструировать геологическую историю региона. Был определен состав изотопов, микроэлементов, содержание воды и летучих элементов. По словам ученых, они ожидали, что вулкан окажется сформирован восходящим потоком из верхней мантии.

Однако геологи обнаружили, что в образцах содержится больше кристаллов, сформировавшихся в присутствии воды, чем характерно для пород, образовавшихся в зоне субдукции, то есть погружения одной части земной коры под другую. Кроме того, были выявлены радиоактивные изотопы свинца, не характерные для верхней мантии. По мнению исследователей, такой результат указывает на более глубокие процессы.

Численное моделирование позволило определить, что, согласно наиболее вероятному сценарию, в переходной зоне на глубине 400-650 километров между верхней и нижней мантией возникли возмущения, из-за которых материал расплавился и просочился к поверхности.

Бермудские острова являются частью Бермудского треугольника — области, в которой якобы происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов. Однако специалисты придерживают точки зрения, согласно которой пропажи кораблей происходят не чаще, чем в других областях Мирового океана.

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