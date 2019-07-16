Раскрыты масштабы самой страшной эпидемии в истории человечества

Международная группа ученых из США и Германии показали, что самая смертоносная пандемия чумы в истории была еще масштабнее, чем считалось ранее. Об это сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи реконструировали восемь геномов чумной палочки Yersinia pestis, которая является возбудителем бубонной чумы. ДНК патогенного микроорганизма была извлечена из образцов человеческих останков, собранных на территории современной Франции, Германии, Испании и Великобритании. Результаты анализа подтвердили, что инфекция, охватившая страны Средиземноморья во время во время правления византийского императора Юстиниана I, была именно чумой.

По словам ученых, обнаружение вобудителя чумы в Испании и во Франции показало, что болезнь действительно охватила прибрежные регионы, где она была особенно свирепой. При этом в течение двух веков, в течение которых пандемия охватила весь цивилизованный мир, существовало множество различных штаммов бактерии. У более поздних геномов отсутствовали несколько генов, которые способствуют вирулентности — способности инфекционного агента заражать организм хозяина. Таким образом, чумная палочка эволюционировала, становилась менее смертельной для людей, что способствовало большему ее распространению.

Ученые до сих пор спорят, какое влияние пандемия оказала на мир того времени. Некоторые исследователи утверждают, что, хотя вспышка чумы унесла множество жизней, бедствие сыграло небольшую роль в развитии общества и экономики. Другие специалисты полагают, что она могла оказать существенное влияние на человечество.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!