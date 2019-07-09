Найдены следы катастрофической эпидемии

Международная группа ученых выяснила, что эпидемия чумы в Европе замедлила экономический рост и развитие человеческой цивилизации. К такому выводу они пришли на основе результатов анализа тринадцати ледяных кернов, извлеченных из ледников российской Арктики и Гренландии. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи оценили содержание свинца в образцах льда, датированных в период времени от 500 до 2010 года нашей эры. Оказалось, что повышение концентрации тяжелого металла тесно связано с появлением новых технологий и бурного экономического роста. Снижение его количества соответствовало климатическим изменениям (Малый ледниковый период), войнам, эпидемиям и голоду.

Так, устойчивый рост загрязнения свинцом в раннем Средневековье (800–1300 годы нашей эры.) свидетельствует об экономическом росте, когда в таких местах, как немецкие горы Гарц и Эрцгебирге, были обнаружены новые месторождения руды. Содержание металла уменьшилось в период позднего Средневековья и раннего Нового времени (около 1300–1680 годы нашей эры), когда в Европе бушевала чума.

По словам исследователей, уровень свинца в настоящее время примерно в 60 раз выше, чем в начале Средневековья. Загрязнения тяжелыми металлами в Арктике за последние 1500 лет росло экспоненциальными темпами. Однако после принятия ряда экологических мер, в том числе Закона США о чистом воздухе 1970 года, уровень загрязнения в арктических льдах упал более чем на 80 процентов.

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