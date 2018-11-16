Назван худший год в истории человечества

Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что 536 год нашей эры является худшим в истории человечества. В это время произошли катастрофические извержения вулканов, которые вызвали продолжительное похолодание и голод. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали ледяные керны — образцы льда, скопившегося за столетия — в Гренландии и Антарктике. Специалисты обнаружили следы тефры (отложений пепла и других вулканических выбросов), которые датируются 536 годом (10-й год правления византийского императора Юстиниана I). Этот период соответствует самому резкому снижению среднегодовой температуры в Северном полушарии за несколько тысяч лет. По словам современников, солнце перестало греть, а по яркости оно сравнилось с Луной.

Ученые также обнаружили следы второго крупного извержения, которое произошло в 540 году. Оба события, скорее всего, стали причиной последующей пандемии чумы, называемой Юстиниановой чумой, засухи, неурожая, аномальных погодных явлений и голода. Все это привело к массовым миграциям и войнам, а также гибели большого числа людей и даже упадку мезоамериканской цивилизации.

Однако в слоях льда, датированных 640 годом нашей эры, были замечены следы свинца. Причиной загрязнения металлом послужила добыча серебра из свинцовых руд и начало чеканки монеты, что способствовало новому экономическому росту.

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